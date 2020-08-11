انهيار صخري يغلق عقبة "قدران قنا عسير" ويعزل سكان عدد من القرى

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الجهات الأمنية و"المدني" و"البلدية" عملت على فتح طريق بديل مؤقت

تسبَّب انهيار كبير بأحد الجبال في إغلاق عقبة قدران بمركز قنا غرب عسير، وعزل سكان بعض القرى بمركز قنا عن العالم الخارجي.

وتفصيلاً، أغلق الانهيار الصخري العقبة عند الساعة الثامنة مساء؛ ما أدى إلى عزل سكان قرى لتين وإخلال وسيال والمجمعة ومفرق السيل بمركز قنا عن العالم الخارجي.

وباشرت الجهات الأمنية والدفاع المدني والبلدية، إلى جانب الشركة التي نفذت مشروع العقبة، العمل على فتح طريق بديل مؤقت في ظل عدم وجود طريق آخر.

جدير بالذكر أن ثلثَي العقبة مسفلت، والثلث الآخر لا يزال ترابيًّا.