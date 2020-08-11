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أمريكا.. إصابات "كورونا" ترتفع إلى 5  ملايين و64.171

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أمريكا.. إصابات "كورونا" ترتفع إلى 5  ملايين و64.171 أمريكا.. إصابات "كورونا" ترتفع إلى 5  ملايين و64.171
تسجيل 40.522 حالة جديدة

أمريكا.. إصابات

ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء أن إصابات كورونا في البلاد بلغت 5.064.171، بزيادة 40.522 حالة مقارنة بإحصائها السابق.

وأضافت بأن عدد الوفيات زاد بواقع 565 ليصل الإجمالي إلى 162.407 حالات، وفقًا لـ"رويترز". وسجَّلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 10 أغسطس (آب)، وذلك بالمقارنة بتقريرها السابق الذي صدر قبل هذا الموعد بيوم.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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