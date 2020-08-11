أخبار عاجلة

شاهد .. السيول تدمِّر 7195 منزلاً بالسودان.. و"آركو" توجِّه نداء عاجلاً -
تراجع جديد.. مصر تسجل 112 إصابة جديدة بـ"كورونا" و17 حالة وفاة -
بعد 20 عاماً.. ملاك فلس لأمانة جازان أين المخطط من مخصص الـ20مليار؟ -
داخل حوش زراعي.. مداهمة مسلخ دواجن في بلجرشي تديره عمالة أجنبية -
سكان مخططات ولي العهد بمكة يودعون الظلام.. شهرين لإنارة طريق "الخليل" -
بدء امتحانات الشامل النظرية في الأردن غدا السبت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي نفَّذوا عمليات نصب عبر مواقع التواصل.. وحصيلتهم 4 ملايين ريال

Print
شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي نفَّذوا عمليات نصب عبر مواقع التواصل.. وحصيلتهم 4 ملايين ريال شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي نفَّذوا عمليات نصب عبر مواقع التواصل.. وحصيلتهم 4 ملايين ريال
من المقيمين.. ونفَّذوا 15 عملية أوهموا خلالها ضحاياهم بتوظيف أموالهم واستثمارها

شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي نفَّذوا عمليات نصب عبر مواقع التواصل.. وحصيلتهم 4 ملايين ريال

أطاحت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة الرياض بتشكيل عصابي مكوَّن من (خمسة مقيمين: أربعة سوريين ومقيم يمني)؛ امتهنوا تنفيذ عمليات استدراج ونصب وتغرير بالضحايا عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، وإيهام ضحاياهم بتوظيف الأموال وإدارة استثمارها عبر محافظ استثمارية مالية وهمية.

وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس أن أفراد التشكيل يستضيفون الضحايا بمقار فاخرة مستأجرة، ويوهمونهم بإيجاد حلول تمويلية بمبالغ مليونية للشركات والمؤسسات المتعثرة، وتوقيعهم اتفاقيات بمستندات مزورة لمؤسسة النقد العربي السعودي بعد اشتراط دفع مبالغ مقدمًا لرسوم إدارية وقيم مالية للتأمين على استثماراتهم المالية المتفق عليها احتيالاً.

وأشار إلى أنهم أقروا بارتكاب (15) عملية نصب واحتيال في مدينة الرياض ومحافظة جدة بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، استولوا خلالها على ما يقارب (4.000.000) أربعة ملايين ريال، وضبطت بحوزتهم أدوات للتزوير، ووثائق تأمين مزيفة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الهلال للاقتراب أكثر من اللقب.. والنصر للإبقاء على حظوظه.. والوحدة للمقعد الآسيوي

الهلال للاقتراب أكثر من اللقب.. والنصر للإبقاء على حظوظه.. والوحدة للمقعد الآسيوي

تناقضات أردوغان.. هدَّد بسحب سفيره من أبو ظبي وتجاهل تطبيع 71 عامًا مع إسرائيل

تناقضات أردوغان.. هدَّد بسحب سفيره من أبو ظبي وتجاهل تطبيع 71 عامًا مع إسرائيل

أمير الجوف يستعرض مع القيادات التعليمية استعدادات العام الدراسي الجديد

أمير الجوف يستعرض مع القيادات التعليمية استعدادات العام الدراسي الجديد

شاهد .. السيول تدمِّر 7195 منزلاً بالسودان.. و"آركو" توجِّه نداء عاجلاً

شاهد .. السيول تدمِّر 7195 منزلاً بالسودان.. و"آركو" توجِّه نداء عاجلاً

شبكة عيون الإخبارية