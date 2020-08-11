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شاهد .. فرحة الكوادر الطبية في مدينة الملك سعود بإغلاق أجنحة العزل بعد تراجع إصابات كورونا

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شاهد .. فرحة الكوادر الطبية في مدينة الملك سعود بإغلاق أجنحة العزل بعد تراجع إصابات كورونا شاهد .. فرحة الكوادر الطبية في مدينة الملك سعود بإغلاق أجنحة العزل بعد تراجع إصابات كورونا
الدكتور "الدهمشي" يشكر ولاة الأمر والأطباء على جهودهم في مواجهة الفيروس

شاهد .. فرحة الكوادر الطبية في مدينة الملك سعود بإغلاق أجنحة العزل بعد تراجع إصابات كورونا

نشر الدكتور خالد الدهمشي، استشاري أمراض الباطنة ومدير المستشفى العام في مدينة الملك سعود الطبية، عبر حسابه على "تويتر" يعبّر عن فرحة الكوادر الطبية والتمريض في مدينة الملك سعود الطبية "الشميسي" بإغلاق أجنحة العزل المخصصة لفيروس كورونا الجديد، في المستشفى العام وذلك بعد تراجع كبير في أعداد الإصابات، وارتفاع نسبة التعافي ولله الحمد والمنة.

وكتب "الدهمشي": "‫#شكرًا_ولاة_أمورنا على
الدعم اللامحدود، ‫#شكرًا ‪@alenizi_ahmed شكرًا ‫#أبطال_الصحة".

يذكر أن إجمالي حالات التعافي من الجديد (كوفيد-19) بلغت 255118 حالة، كما بلغ إجمالي عدد الإصابات 291468 حالة، وإجمالي الوفيات 3233 حالة وفاة رحمهم الله.

وبلغ عدد الحالات النشطة 33117 والحالات الحرجة 1821 حالة، وذلك بحسب إعلان وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، 11 أغسطس 2020.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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