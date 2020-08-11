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سعد الشهري مدرباً للأخضر السعودي لـ4 سنوات مقبلة

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الهدف بلوغ دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)

سعد الشهري مدرباً للأخضر السعودي لـ4 سنوات مقبلة

مدّد الاتحاد السعودي لكرة القدم عقْد المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عامًا سعد الشهري، لأربع سنوات مقبلة.

والتقى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل بالمدير الفني سعد الشهري، ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد، بحضور المشرف العام على المنتخبات الوطنية السنية الدكتور خالد بن مقرن.

وأشاد المسحل بالخطوات الفنية المتصاعدة لمستويات المنتخبات السنية التي استحقّت جميعها الوصول لنهائيات القارة الآسيوية، مثنيًا على المدرب الوطني سعد الشهري وكافة زملائه المتميزين.

ويأتي تمديد العقد بهدف البدء في برنامج الإعداد طويل المدى للأخضر للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) وفق الخطة المرسومة من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم.

شهد الاجتماع مناقشة البرنامج الزمني لإعداد الوطني لمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) المقرر انطلاقها يوليو المقبل.

وكان "الأخضر" حجز مقعده في الأولمبياد بعدما تأهّل إلى نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 التي استضافتها تايلاند في شهر يناير الماضي.

سعد الشهري مدرباً للأخضر السعودي لـ4 سنوات مقبلة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية