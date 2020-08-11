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إذاعة القرآن الكريم تحصد أعلى نسبة تفاعل في تغطية موسم حج 1441هـ

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إذاعة القرآن الكريم تحصد أعلى نسبة تفاعل في تغطية موسم حج 1441هـ إذاعة القرآن الكريم تحصد أعلى نسبة تفاعل في تغطية موسم حج 1441هـ
واكبت عبر إدارة الإعلام الرقمي الموسم وشعائره عبر النقل الحي والمباشر للمناسك

إذاعة القرآن الكريم تحصد أعلى نسبة تفاعل في تغطية موسم حج 1441هـ

حَصدت إذاعة القرآن الكريم نسبة تفاعل عالية خلال تغطيتها موسم حج عام 1441هـ في مواقع التواصل الاجتماعي مقارنة ببقية الإذاعات والقنوات.

وأوضح التقرير الصادر من "آماز" المتخصصة في الإعلام الرقمي، أنه قد بلغت نسبة التفاعل مع منشوراتها 43% من إجمالي التفاعل لكافة الجهات.

وواكبت إذاعة القرآن الكريم وعبر إدارة الإعلام الرقمي موسم حج هذا العام وشعائره في مكة المكرمة عبر النقل الحي والمباشر لمناسك الحج، إلى جانب باقة من البرامج الدينية الخاصة بهذه المناسبة التي جرى بثها عبر أثير الإذاعة.

وهدفت تغطية الإذاعة لموسم الحج 1441هـ إلى توفير المحتوى الهادف والتفاعلي الذي لبّى اهتمامات جمهورها على المستويين المحلي والعربي.

وكانت قد أسّست إدارة الإعلام الرقمي عام 1436هـ، ويشرف عليها الزميل الإعلامي فيحان بن محمد السبيعي؛ حيث تدير 4 منصات: تويتر يوتيوب فيسبوك تليقرام، بطريقة تفاعلية، كما يبلغ عدد متابعي منصات الإذاعة أكثر من مليون ونصف متابع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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