الجزائر.."كورونا" يصيب 492 شخصاً جديداً ويقتل 10

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عدد المرضى بالفيروس بلغ 36.204

أفادت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم (الثلاثاء، بتسجيل 492 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.



وبين الناطق باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، جمال فورار، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 36.204 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1322 حالة وفاة، بعد تسجيل 10 حالات خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.



وأشار "فورار" إلى أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا بلغ 343 مريضاً، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 25.263 حالة شفاء، فيما يوجد 49 مريضاً في العناية المركزة.

فيروس كورونا الجديد