أخبار عاجلة

شاهد .. السيول تدمِّر 7195 منزلاً بالسودان.. و"آركو" توجِّه نداء عاجلاً -
تراجع جديد.. مصر تسجل 112 إصابة جديدة بـ"كورونا" و17 حالة وفاة -
بعد 20 عاماً.. ملاك فلس لأمانة جازان أين المخطط من مخصص الـ20مليار؟ -
داخل حوش زراعي.. مداهمة مسلخ دواجن في بلجرشي تديره عمالة أجنبية -
سكان مخططات ولي العهد بمكة يودعون الظلام.. شهرين لإنارة طريق "الخليل" -
بدء امتحانات الشامل النظرية في الأردن غدا السبت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بسبب ارتكابه سلوكًا مشينًا.. الانضباط والأخلاق توقف لاعب الشباب مباراتين

Print
مع دفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال

بسبب ارتكابه سلوكًا مشينًا.. الانضباط والأخلاق توقف لاعب الشباب مباراتين

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد القدم السعودي، اليوم الثلاثاء، أيقاف لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الشباب السنغالي ألفريد ندياي، مباراتين، وغرمته مبلغ 20 ألف ريال بسبب ارتكابه سلوكًا مشينًا خلال مواجهة فريقه أمام الوحدة في الجولة 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.


وغاب ندياي عن مواجهة الشباب أمام التعاون الاثنين بسبب الإيقاف التلقائي، فيما سيغيب أمام الفيحاء في الجولة المقبلة بسبب العقوبة الانضباطية حسب بيان اللجنة.


كما غرمت لجنة الانضباط والأخلاق فريق الوحدة مبلغ 22,500 ريال نظير حصول ثمانية لاعبين على بطاقات صفراء في مباراة الشباب⁩ خلال جولة العودة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد .. السيول تدمِّر 7195 منزلاً بالسودان.. و"آركو" توجِّه نداء عاجلاً

شاهد .. السيول تدمِّر 7195 منزلاً بالسودان.. و"آركو" توجِّه نداء عاجلاً

تراجع جديد.. مصر تسجل 112 إصابة جديدة بـ"كورونا" و17 حالة وفاة

تراجع جديد.. مصر تسجل 112 إصابة جديدة بـ"كورونا" و17 حالة وفاة

بعد 20 عاماً.. ملاك فلس لأمانة جازان أين المخطط من مخصص الـ20مليار؟

بعد 20 عاماً.. ملاك فلس لأمانة جازان أين المخطط من مخصص الـ20مليار؟

داخل حوش زراعي.. مداهمة مسلخ دواجن في بلجرشي تديره عمالة أجنبية

داخل حوش زراعي.. مداهمة مسلخ دواجن في بلجرشي تديره عمالة أجنبية

شبكة عيون الإخبارية