ولي العهد يوجه بإقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في موعده

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"ابن حثلين": سيتم نشر تفاصيل المسابقات قريباً

وجه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، باستمرار تنظيم مهرجان الملك عبالعزيز النسخة الخامسة لمسابقات الإبل في موعده المحدد في ديسمبر المقبل.

وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين، أن قطاع الإبل يحظى بدعم مباشر من سمو ولي العهد الأمير ‫محمد بن سلمان، المشرف العام على نادي الإبل حفظه الله، مشيراً إلى أنه ورغم الظروف الراهنة، ونظراً لأهمية مسابقات الإبل ومتابعيها، فقد أمر بتنظيم مهرجان الملك عبدالعزيز النسخة الخامسة بموعده في الأول من ديسمبر ٢٠٢٠م.

وأضاف "ابن حثلين": أنه "سيتم نشر تفاصيل المسابقات قريباً".مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل