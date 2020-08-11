أخبار عاجلة

شاهد .. السيول تدمِّر 7195 منزلاً بالسودان.. و"آركو" توجِّه نداء عاجلاً -
تراجع جديد.. مصر تسجل 112 إصابة جديدة بـ"كورونا" و17 حالة وفاة -
بعد 20 عاماً.. ملاك فلس لأمانة جازان أين المخطط من مخصص الـ20مليار؟ -
داخل حوش زراعي.. مداهمة مسلخ دواجن في بلجرشي تديره عمالة أجنبية -
سكان مخططات ولي العهد بمكة يودعون الظلام.. شهرين لإنارة طريق "الخليل" -
بدء امتحانات الشامل النظرية في الأردن غدا السبت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ولي العهد يوجه بإقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في موعده

Print
ولي العهد يوجه بإقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في موعده ولي العهد يوجه بإقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في موعده
"ابن حثلين": سيتم نشر تفاصيل المسابقات قريباً

ولي العهد يوجه بإقامة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في موعده

وجه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، باستمرار تنظيم مهرجان الملك عبالعزيز النسخة الخامسة لمسابقات الإبل في موعده المحدد في ديسمبر المقبل.

وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين، أن قطاع الإبل يحظى بدعم مباشر من سمو ولي العهد الأمير ‫محمد بن سلمان، المشرف العام على نادي الإبل حفظه الله، مشيراً إلى أنه ورغم الظروف الراهنة، ونظراً لأهمية مسابقات الإبل ومتابعيها، فقد أمر بتنظيم مهرجان الملك عبدالعزيز النسخة الخامسة بموعده في الأول من ديسمبر ٢٠٢٠م.

وأضاف "ابن حثلين": أنه "سيتم نشر تفاصيل المسابقات قريباً".مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد .. السيول تدمِّر 7195 منزلاً بالسودان.. و"آركو" توجِّه نداء عاجلاً

شاهد .. السيول تدمِّر 7195 منزلاً بالسودان.. و"آركو" توجِّه نداء عاجلاً

تراجع جديد.. مصر تسجل 112 إصابة جديدة بـ"كورونا" و17 حالة وفاة

تراجع جديد.. مصر تسجل 112 إصابة جديدة بـ"كورونا" و17 حالة وفاة

بعد 20 عاماً.. ملاك فلس لأمانة جازان أين المخطط من مخصص الـ20مليار؟

بعد 20 عاماً.. ملاك فلس لأمانة جازان أين المخطط من مخصص الـ20مليار؟

داخل حوش زراعي.. مداهمة مسلخ دواجن في بلجرشي تديره عمالة أجنبية

داخل حوش زراعي.. مداهمة مسلخ دواجن في بلجرشي تديره عمالة أجنبية

شبكة عيون الإخبارية