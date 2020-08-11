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الهيئة الملكية بالعلا تعلن عن القناة الرسمية للاستفسار عن الوظائف المتاحة لديها

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الهيئة الملكية بالعلا تعلن عن القناة الرسمية للاستفسار عن الوظائف المتاحة لديها الهيئة الملكية بالعلا تعلن عن القناة الرسمية للاستفسار عن الوظائف المتاحة لديها
بعد عدد كبير من الاستفسارات عن التوظيف وشروطه

الهيئة الملكية بالعلا تعلن عن القناة الرسمية للاستفسار عن الوظائف المتاحة لديها

كشف المتحدث الرسمي للهيئة الملكية بالعلا سعد بخيت المطرفي، عن إمكانية التواصل مع الهيئة للاستفسار عن الوظائف المتاحة حالياً وذلك عبر الإيميل talent.acquisition@rcu.gov.sa.

يذكر أنه ورد لحساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عدد كبير من الاستفسارات التي تخص موضوع التوظيف وشروط الوظائف التي أعلنت عنها الهيئة.

وكانت الهيئة الملكية بالعلا قد أعلنت عن توفر 38 ألف وظيفة جديدة في مشروعات المحافظة، وذلك خلال الإعلان عن انطلاق أعمال مشروع توسعة منتجع عشار، بالتعاون مع إحدى المجموعات الفندقية، وتنفيذ 15 مشروعا لتطوير قطاع الضيافة والبنية التحتية السياحية.

وبينت الهيئة أنها تعمل على خطة طويلة الأمد لتطوير العلا لتستضيف مليوني زائر سنوياً بحلول عام 2035، مما سيكون له أثر إيجابي مباشر بتعزيز الاقتصاد ويسهم بإيجاد 38000 وظيفة جديدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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