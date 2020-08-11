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اللقاح الروسي الجديد ضد كورونا يحظى باهتمام 20 دولة

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اللقاح الروسي الجديد ضد كورونا يحظى باهتمام 20 دولة اللقاح الروسي الجديد ضد كورونا يحظى باهتمام 20 دولة
أطلق عليه اسم "سبوتنيك- في"

اللقاح الروسي الجديد ضد كورونا يحظى باهتمام 20 دولة

أعربت 20 دولة على الأقل عن اهتمامها باقتناء اللقاح الروسي الجديد ضد المستجد، وفقا لوكالة "نوفوستي".
وأفادت الوكالة، عبر قناتها على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء، بأن من بين هذه الدول الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية والبرازيل والمكسيك والهند.
وذكرت الوكالة أيضاً أن رئيس الفلبين، رودريغو دوتيرتي، أعرب عن استعداده لتجربة اللقاح الروسي على نفسه. وأكد دوتيرتي أنه فور وصول اللقاح إلى بلاده سيقوم بحقنه شخصياً؛ كي يقدم للرأي العام برهاناً على ثقته به.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه تم في التسجيل الرسمي لأول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.
وجرى تطوير اللقاح داخل مركز "غاماليا" الروسي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، وقد تم تسجيله بعد مروره بتجارب سريرية بمشاركة متطوعين، وأطلق عليه اسم "سبوتنيك-في" (Sputnik V)، نسبة إلى أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957، طبقاً لـ"آر تي" الروسية.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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