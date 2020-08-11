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"تعليم جازان" يُدشن مبادرة "لمسة وفاء" لحراس وحارسات المدارس

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"تعليم جازان" يُدشن مبادرة "لمسة وفاء" لحراس وحارسات المدارس "تعليم جازان" يُدشن مبادرة "لمسة وفاء" لحراس وحارسات المدارس
تضمنت توزيع 450 سلة غذائية

دشنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، اليوم الثلاثاء، مبادرة "لمسة وفاء"، لتقديم السلال الغذائية لحراس وحارسات المدارس والمباني التعليمية.

جاء ذلك بالتعاون مع جمعية "معين" التطوعية لخدمة المجتمع، ومركز النشاط الاجتماعي بالدغارير، التابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بصامطة.

وتضمّنت المبادرة تقديم 400 سلة غذائية من الجمعية التطوعية، و50 سلة غذائية من مركز النشاط بالدغارير، بمجموع مستفيدين ومستفيدات بلغ 450 حارسًا وحارسة.

وأشاد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، بجهود حراس وحارسات الأمن سواء في المدارس أو في المباني التعليمية.

وأوضح أن الجميع يعتزّ بالدور الكبير الذي يقدمونه داخل أوقات الدوام الرسمية وخارجها لتحقيق السلامة داخل المدارس والمباني ونشر وسائل الأمن في محيطها الخارجي.

وأضاف أن الحراس والحارسات كان لهم دور كبير خلال جائحة كورونا، في مساندة الإدارات المعنيّة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، مثمنًا لجمعية معين التطوعية ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بصامطة تعاونهم مع الإدارة في تنفيذ هذه المبادرة الاجتماعية، والتي تأتي امتدادًا لجهودهم التطوعية والاجتماعية المتميزة في المنطقة، مقدمًا الشكر للنشاط الطلابي الاجتماعي بالإدارة لتنفيذه هذه المبادرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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