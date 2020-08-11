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الاردن : تسجيل 16 حالة اصابة بفيروس كورونا

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الاردن : تسجيل 16 حالة اصابة بفيروس كورونا الاردن : تسجيل 16 حالة اصابة بفيروس كورونا

جي بي سي نيوز :- قال وزير الصحة سعد جابر ان الاردن سجل 16اصابة بفايروس كورونا .

 وبين ان 14 حالة من الاصابات محلية و 2 من الخارج .

و اشار الى ان الحالات المحلية توزعت على النحو الاتي : 6 من إربد 5 يعملون بمركز حدود جابر وحالة مخالطة، فيما سجلت حالة محلية في معان تعمل كضابط جمارك في مركز حدود جابر، وحالة في جرش يعمل في حدود جابر، و4 حالات في عمان مخالطين لمصاب في إربد وهم أحفاد لإحدى المصابات، وحالتان في مركز حدود جابر.

كما بين انه لم تسجل أي حالة شفاء.

واشار الى انه تم القبض على 73 شخصا حاولوا الفرار من الحجر الصحي .

جي بي سي نيوز

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