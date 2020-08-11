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الاردن : إصابة مواطن بفيروس كورونا في معان

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الاردن : إصابة مواطن بفيروس كورونا في معان الاردن : إصابة مواطن بفيروس كورونا في معان

جي بي سي نيوز:- أعلن مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة معان، الدكتور أمجد أبو درويش، عن إصابة مواطن في معان بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بعد إجراء الفحوصات اللازمة له.
وأضاف الدكتور أبو درويش لوكالة الأنباء الأردنية ، اليوم الاثنين، أن الإصابة حدثت في موقع عمل المصاب بمعبر جابر الحدودي، وحجر على المصاب ونقل إلى البحر الميت.
وقال: في سياق الإجراءات الاحترازية، أخذت 21 مسحة من مخالطي المصاب في معان والشوبك للتأكد من خلوها من الإصابة، مبينا أن نتائج المخالطين للمصاب والمقيمين في معان جاءت سلبية، فيما ستظهر نتائج المخالطين للمصاب والمقيمين في الشوبك غدا الثلاثاء.

جي بي سي نيوز

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