وسط مطالبات إسقاط الطبقة الحاكمة.. بدء مشاورات لتشكيل حكومة لبنانية جديدة

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تداول اسم نواف سلام لرئاستها

انطلقت اليوم (الثلاثاء) مشاورات سياسية على مستويات عدة؛ بهدف التوصل إلى تسمية رئيس حكومة جديد في لبنان، بعد استقالة حكومة حسان دياب، على وقع غضب عارم في الشارع، بعد أسبوع على انفجار ضخم عاث خراباً وخلّف دماءً في بيروت، محولاً إياها إلى عاصمة منكوبة.

ولم تشف الاستقالة التي وجد "دياب" نفسه مرغماً على تقديمها غليل المتظاهرين في الشارع، الذين تضاف فاجعة الانفجار الدامي إلى معاناتهم الطويلة في ظل أسوأ انهيار اقتصادي في تاريخ بلادهم، ولم تسجل مظاهر احتفال بالاستقالة، في وقت استمرت المطالبة بإسقاط كل الطبقة السياسية، وفقاً لـ"فرانس 24".

وغالبًا يستغرق تشكيل الحكومات في لبنان، البلد الصغير الذي يقوم نظامه السياسي على المحاصصة الطائفية ومنطق التسويات، أسابيع وحتى أشهر.

ولا يُعرف ما إذا كان حجم الكارثة وتبعاتها، وما تلاها من تعاطف ودعم دولي ومناشدات للإسراع في اتخاذ خطوات تريح الشعب، قد يدفع الفرقاء السياسيين هذه المرّة إلى تحمّل مسؤولياتهم أمام مواطنيهم.

وبدأت التكهنات باسم رئيس الحكومة المقبل، وجرى تداول اسم نواف سلام، وهو دبلوماسي مخضرم، تولّى منصب سفير لبنان في الأمم المتحدة لسنوات، كما أنه قاض في محكمة العدل الدولية في لاهاي.