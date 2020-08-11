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حصيلة 24 ساعة.. إصابة 476 فلسطينياً بـ"كورونا" ووفاة 3

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حصيلة 24 ساعة.. إصابة 476 فلسطينياً بـ"كورونا" ووفاة 3 حصيلة 24 ساعة.. إصابة 476 فلسطينياً بـ"كورونا" ووفاة 3
تنويم 21 مريضاً بغرف العناية المركزة

حصيلة 24 ساعة.. إصابة 476 فلسطينياً بـ

ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم (الثلاثاء)، أنه جرى تسجيل 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وثلاث وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبينت أن حالات الوفاة الجديدة سُجلت في مدينة يطا بمحافظة الخليل وبلدة بيت فجار بمحافظة بيت لحم وبلدة عبوين بمحافظة رام الله والبيرة.

وأضافت أن محافظة الخليل سجلت أكبر عدد من الإصابات الجديدة وهو 182 حالة تليها القدس المحتلة بواقع 161 إصابة، كما سجل قطاع غزة ثلاث إصابات جديدة.

وأشارت الوزيرة إلى وجود 21 من مصابي كورونا في غرف العناية المركزة، بينهم خمسة مرضى على أجهزة التنفس الصناعي.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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