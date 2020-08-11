بسبب إصابات كورونا .. بحث إمكانية إغلاق بعض القطاعات مجددا

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جي بي سي نيوز:- قالت قناة "المملكة"، أنّ لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد ستعقد اجتماعا الثلاثاء؛ تبحث فيه الخطوات التي سيتم اتخاذها للتعامل مع الوضع الوبائي في ضوء تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا، واحتمال حدوث موجة إصابات ثانية.

وبحسب مصادر مطلعة، قالت، الاثنين، إن اللجنة ستبحث إمكانية إغلاق بعض القطاعات مجددا، وربما زيادة ساعات الحظر في حال ارتفاع حالات الإصابة، إضافة إلى الطلب من القطاعات تزويد الوزارات والمؤسسات المعنية بقوائم الشركات والجهات التي يتطلب عملها تفعيل تصاريح التنقل الممنوحة لها سابقا على المنصات الإلكترونية.