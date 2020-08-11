أخبار عاجلة

شاهد .. السيول تدمِّر 7195 منزلاً بالسودان.. و"آركو" توجِّه نداء عاجلاً -
تراجع جديد.. مصر تسجل 112 إصابة جديدة بـ"كورونا" و17 حالة وفاة -
بعد 20 عاماً.. ملاك فلس لأمانة جازان أين المخطط من مخصص الـ20مليار؟ -
داخل حوش زراعي.. مداهمة مسلخ دواجن في بلجرشي تديره عمالة أجنبية -
سكان مخططات ولي العهد بمكة يودعون الظلام.. شهرين لإنارة طريق "الخليل" -
بدء امتحانات الشامل النظرية في الأردن غدا السبت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 7626.23 نقطة

Print
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 7626.23 نقطة مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 7626.23 نقطة
وسط تداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.6 مليارات ريال

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 7626.23 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم مرتفعاً 90.27 نقطة ليقفل عند مستوى 7626.23 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 380 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 320 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 144 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 45 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صناعة الورق، وبتروكيم، وجاكو، والمراكز، والمجموعة السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أسمنت العربية، وأسمنت السعودية، وريدان، والحمادي، وأسمنت الشرقية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و4.09%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وسيرا، والجزيرة، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وسيرا، والجزيرة، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 18.93 نقطة ليقفل عند مستوى 8196.13 نقطة، وبتداولات بلغت 13 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 240 ألف سهم تقاسمتها 749 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شروط وقواعد الترشح بانتخابات مجلس الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

شروط وقواعد الترشح بانتخابات مجلس الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

"أكبر 10 صناديق للثروة السيادية بالعالم".. السعودية تتقدم وحضور خليجي

"أكبر 10 صناديق للثروة السيادية بالعالم".. السعودية تتقدم وحضور خليجي

"أكبر 10 صناديق للثروة السيادية بالعالم".. السعودية تتقدم وحضور خليجي

"أكبر 10 صناديق للثروة السيادية بالعالم".. السعودية تتقدم وحضور خليجي

بـ"الأردية".. هكذا هنأ سفير السعودية بإسلام آباد باكستان بيوم استقلالها

بـ"الأردية".. هكذا هنأ سفير السعودية بإسلام آباد باكستان بيوم استقلالها

شبكة عيون الإخبارية