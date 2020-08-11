وكيل مطرانية السويس يدلي بصوته في لجنة عمرو بن العاص

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مصراوي Masrawy

السويس– حسام الدين أحمد:

أدلى القمص أنطونيوس ميلاد، وكيل مطرانية السويس، راعي كنيسة العذراء مريم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بلجنة مدرسة عمرو بن العاص بحي الأربعين.

وقال "أنطونيوس" إن المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الديمقراطي تعد واجب وطني وممارسة الحقوق الديمقراطية التي كفلها الدستور والقانون للمواطنين.

وتضم محافظة السويس 96 لجنة انتخابية مقسمة على الأحياء، منها 38 لجنة بحي الأربعين، و13 لجنة بحي السويس، و24 لجنة بحي فيصل و18 لجنة بحي الجناين، و3 لجان بنطاق حي عتاقة، وتضم دائرة السويس 460 ألف ناخب، وحصتها مقعدين بمجلس الشيوخ أحدهما بالقائمة، وأخر فردي يتنافس عليه 13 مرشحًا بينهم امرأة.