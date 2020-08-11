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الندوة توزع سلالاً غذائية على 500 أسرة في مناطق نازحي الصومال

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حيث تتزايد معاناة كثيرين بسبب جائحة كورونا

الندوة توزع سلالاً غذائية على 500 أسرة في مناطق نازحي الصومال

نفذ مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في الصومال، مشروع توزيع السلال الغذائية على 500 أسرة من الأسر الفقيرة والمحتاجة في منطقة غرسبالي، بضاحية العاصمة مقديشو، والتي تكثر فيها تجمعات النازحين الصوماليين.

وعبّر المستفيدون من المشروع عن شكرهم للندوة على ما قدّمته من مساعدات للشعب الصومالي، وامتنانهم لعطاء المحسنين من مملكة الإنسانية، حيث تتزايد معاناة الكثيرين بسبب جائحة كورونا التي أثرت سلبًا على عشرات الآلاف من الأسر، خاصة في مناطق النزوح.

الندوة توزع سلالاً غذائية على 500 أسرة في مناطق نازحي الصومال

الندوة توزع سلالاً غذائية على 500 أسرة في مناطق نازحي الصومال

مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي الصومال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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