الندوة توزع سلالاً غذائية على 500 أسرة في مناطق نازحي الصومال

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حيث تتزايد معاناة كثيرين بسبب جائحة كورونا

نفذ مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في الصومال، مشروع توزيع السلال الغذائية على 500 أسرة من الأسر الفقيرة والمحتاجة في منطقة غرسبالي، بضاحية العاصمة مقديشو، والتي تكثر فيها تجمعات النازحين الصوماليين.

وعبّر المستفيدون من المشروع عن شكرهم للندوة على ما قدّمته من مساعدات للشعب الصومالي، وامتنانهم لعطاء المحسنين من مملكة الإنسانية، حيث تتزايد معاناة الكثيرين بسبب جائحة كورونا التي أثرت سلبًا على عشرات الآلاف من الأسر، خاصة في مناطق النزوح.

مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي الصومال