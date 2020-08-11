أخبار عاجلة

شاهد .. السيول تدمِّر 7195 منزلاً بالسودان.. و"آركو" توجِّه نداء عاجلاً -
تراجع جديد.. مصر تسجل 112 إصابة جديدة بـ"كورونا" و17 حالة وفاة -
بعد 20 عاماً.. ملاك فلس لأمانة جازان أين المخطط من مخصص الـ20مليار؟ -
داخل حوش زراعي.. مداهمة مسلخ دواجن في بلجرشي تديره عمالة أجنبية -
سكان مخططات ولي العهد بمكة يودعون الظلام.. شهرين لإنارة طريق "الخليل" -
بدء امتحانات الشامل النظرية في الأردن غدا السبت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

متحدث "نزاهة": نشر الأسماء في القضايا التي أعلن عنها أمس عقوبة تتم بحكم قضائي

Print
متحدث "نزاهة": نشر الأسماء في القضايا التي أعلن عنها أمس عقوبة تتم بحكم قضائي متحدث "نزاهة": نشر الأسماء في القضايا التي أعلن عنها أمس عقوبة تتم بحكم قضائي
قال: السجن والغرامة تنتظر المتهمين بالفساد وبعض القضايا تبعاتها خطيرة على أمن الدولة

متحدث

نقلت قناة "" اليوم عن متحدث #نزاهة قوله إن السجن والغرامة تنتظر المتهمين في قضايا الفساد وبعض القضايا تبعاتها خطيرة على أمن الدولة

وأضاف: إيقاف المتهمين في قضايا الفساد التي أعلنت أمس لإحالتهم للمحكمة المختصة و نشر الأسماء في هذه القضايا عقوبة تتم بحكم قضائي.

وكان قد صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت (218) قضية جنائية خلال الفترة الماضية.

وكشفت الهيئة أمس عن إيقاف قائد قطاع أمني و4 ضباط في قضية تزوير ومدير ميناء في قضية استغلال نفوذ، كما تم ضبط رجل أعمال وعضو "شورى" حاليّ ومديرَيْ شرطة وجمرك "سابقَيْن" ومحافظ سابق وضابطَيْ صف بأحد المطارات في قضايا رشوة.نزاهة قضايا الفساد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية