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الرياض – مباشر: أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا.

وجرى خلال الاتصال، وفقاً لبيان صادر عن الخارجية السعودية، استعراض العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون المشترك، إضافة لبحث المستجدات والموضوعات التي تهم البلدين.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان لها، إن وزير الخارجية، دميترو كوليبا، اقترح لأول مرة منذ 11 عاماً استئناف المشاورات السياسية عبر الإنترنت بين وزارتي خارجية أوكرانيا والمملكة، مؤكدة ترحيب وزير الخارجية السعودي بالاقتراح ووافق على بدء الاستعدادات للمشاورات.

وأضافت الخارجية الأوكرانية، أن وزيري الخارجية في البلدين أبدا اهتماماً خاصاً لتنمية التجارة والاستثمار بين أوكرانيا والمملكة العربية السعودية.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، إن بلاده تتوقع زخماً جديداً للتجارة والاستثمار مع السعودية، لافتاً إلى الكشف الكامل عن إمكانات التعاون التجاري والاقتصادي سيعود بفوائد كبيرة على البلدين.

وأكد الطرفان، على العواقب الإيجابية المتوقعة لنظام الإعفاء من التأشيرة للمواطنين السعوديين عند زيارة أوكرانيا لتوسيع العلاقات التجارية والثقافية والشخصية بين البلدين الصديقين، علماً بأن أوكرانيا بدأت مطلع أغسطس/ آب 2020 بالسماح لمواطني المملكة العربية السعودية الدخول إلى أراضيها بدون تأشيرة.

وناقش وزيرا الخارجية الخطوات الممكنة لتبسيط إجراءات دخول المملكة لفئات معينة من المواطنين الأوكرانيين.

وأشارت الخارجية الأوكرانية، إلى استجابة وزير الخارجية السعودي بشكل إيجابي لدعوة وزير خارجية أوكرانيا لزيارة كييف.

ونوه كوليبا، بحسب البيان، بدعوة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لكل من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لزيارة أوكرانيا، مؤكداً أنه سيتم النظر في الاقتراح بعد رفع قيود الحجر الصحي الحالية فيما يتعلق بجائحة كورونا.

وأكدت وزارة الخارجية الأوكرانية، أن المملكة العربية السعودية هي أحد شركاء أوكرانيا المهمين في منطقة الخليج، علماً بأن إجمالي حجم التجارة السلعية بين البلدين بلغت في عام 2019 نحو 920 مليون دولار (3.45 مليار ريال)، بحسب بيان الخارجية.

ويسعى الطرفان إلى تطوير التعاون متبادل المنفعة في مجالات الطيران والصناعات الزراعية.

وفي 28 سبتمبر/ أيلول 2019، قدمت الحكومة السعودية تأشيرات سياحية متعددة لمواطني 49 دولة، بما في ذلك أوكرانيا، وفي 1 أغسطس/ آب 2020، قدمت أوكرانيا نظاماً بدون تأشيرة لمواطني المملكة العربية السعودية.

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