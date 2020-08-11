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عمان : الحبس 3 سنوات لشاب “هتك عرض قاصر عن بعد”

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عمان : الحبس 3 سنوات لشاب “هتك عرض قاصر عن بعد” عمان : الحبس 3 سنوات لشاب “هتك عرض قاصر عن بعد”

جي بي سي نيوز:- أيدت محكمة التمييز في اجتهاد قضائي صدر عن هيئة عامة مؤلفة من تسعة قضاة برئاسة القاضي محمد ابراهيم مؤخرا، قرارا يعد الأول من نوعه في المملكة في هذا المجال، لمحكمة الجنايات الكبرى بإدانة شاب بالحبس 3 سنوات بعد ثبوت ارتكابه جريمة “هتك العرض عن بعد”، لفتاة قاصر “كان قد غرر بها”.

وكانت محكمة الجنايات الكبرى برئاسة القاضي ماجد الرفايعة قررت أدانة شاب، أقام علاقة مع فتاة قاصر في عمان عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكن الجاني من هتك عرض المجني عليها من خلال مكالمة معها ، بحسب "الغد" .

وحسب القرار، فإن والد الفتاة ضبط ابنته القاصر أثناء مكالمة الفيديو، وقدم بلاغا للشرطة، حيث تم القبض على الشاب وتوديعه للقضاء.

جي بي سي نيوز

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