أخبار عاجلة

شاهد .. السيول تدمِّر 7195 منزلاً بالسودان.. و"آركو" توجِّه نداء عاجلاً -
تراجع جديد.. مصر تسجل 112 إصابة جديدة بـ"كورونا" و17 حالة وفاة -
بعد 20 عاماً.. ملاك فلس لأمانة جازان أين المخطط من مخصص الـ20مليار؟ -
داخل حوش زراعي.. مداهمة مسلخ دواجن في بلجرشي تديره عمالة أجنبية -
سكان مخططات ولي العهد بمكة يودعون الظلام.. شهرين لإنارة طريق "الخليل" -
بدء امتحانات الشامل النظرية في الأردن غدا السبت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الليث.. لجنة رباعية تردم بئراً مكشوفة عقب تداول عن خطورتها

Print
وأبلغ عنها مواطن وكانت عميقة ودون غطاء أو سور وتقع في منطقة صحراوية

الليث.. لجنة رباعية تردم بئراً مكشوفة عقب تداول فيديو عن خطورتها

ردمت لجنة مشكّلة من الدفاع المدني والمحافظة والبلدية يقودها مدير مكتب وزارة البيئة والمياة والزراعة بمحافظة الليث المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي بئراً مكشوفة، تقع شمال شرق الوسقة بحوالي ٢٠ كيلومتراً، وتحديداُ بين راك الرايمة وجبل أبوحبج.

وقد تم ردم البئر وفق الإجراءات المتبعة في "نظام الآبار"، ووضع حواجز تنبيهية، وذلك بعد أن أبلغ أحد مواطني المحافظة عن البئر المكشوفة عبر مقطع تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي وما تشكله من خطورة بالغة على حياة المارة وقاصدي التنزه ومرتادي البر وكذلك على الحيوانات أثناء الرعي، حيث أشار إلى أن البئر عميقة وبدون غطاء أو سور وتقع في منطقة صحراوية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، أن الوزارة أتاحت نظام “بلاغات” للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية ومن خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/ بثلاث خطوات تبدأ بتسجيل الدخول، واختيار الموقع، وإدخال المرفقات، ثم متابعة البلاغ.

الليث.. لجنة رباعية تردم بئراً مكشوفة عقب تداول فيديو عن خطورتها

الليث.. لجنة رباعية تردم بئراً مكشوفة عقب تداول فيديو عن خطورتها

وزارة البيئة والمياة والزراعة محافظة الليث

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"البيئة" تتفاعل مع فيديو مواطن يظهر تشوهاً بصرياً بمتنزه في عسير

"البيئة" تتفاعل مع فيديو مواطن يظهر تشوهاً بصرياً بمتنزه في عسير

مصادر "سبق" تؤكد وقوف الموارد البشرية ميدانياً للتحقيق في فيديو "عاملات الشاورما"

مصادر "سبق" تؤكد وقوف الموارد البشرية ميدانياً للتحقيق في فيديو "عاملات الشاورما"

مصادر "سبق" تؤكد وقوف الموارد البشرية ميدانياً للتحقيق في فيديو "عاملات الشاورما"

مصادر "سبق" تؤكد وقوف الموارد البشرية ميدانياً للتحقيق في فيديو "عاملات الشاورما"

إذا تزوج لا يكتب هجاء.. "تركي آل الشيخ" يتفاعل مع فيديو "الشاعر الحطاب"

إذا تزوج لا يكتب هجاء.. "تركي آل الشيخ" يتفاعل مع فيديو "الشاعر الحطاب"

شبكة عيون الإخبارية