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محافظ حفر الباطن يستقبل مديري الدوائر الحكومية وشيوخ القبائل

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والتقى قائد قوة المحافظة المعين والسابق

محافظ حفر الباطن يستقبل مديري الدوائر الحكومية وشيوخ القبائل

التقى محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد آل سعود، في مقر الضيافة، بالمحافظة، مديري الجهات الحكومية والأمنية ومشايخ القبائل والمعرفين ورؤساء المراكز، خلال معايدتهم له.

وجرى خلال الاستقبال نقل تحية أمير المنطقة ونائبه لكل الأهالي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد على ضرورة الاستمرار في متابعتهم لأعمالهم والوقوف على كل متطلبات المستفيدين منها، واحتياجاتهم من خدمات.

كما أكد المحافظ على أهمية تطبيق التعليمات الخاصة بمكافحة جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة.

واستقبل محافظ حفرالباطن، الأمير منصور بن محمد آل سعود، اليوم، في مكتبه بمقر الضيافة بالمحافظة، قائد قوة حفر الباطن، اللواء منصور عبدالله القرني، بمناسبة تعيينه قائدًا للقوة، بحضور قائد القوة السابق اللواء محمد عبدالرحمن الرويس.

وأشاد بكفاءة رجال القوات العسكرية من كل القطاعات الذين يضحون بأنفسهم لخدمة الدين ثم المليك والوطن، مؤكدًا ما تحظى به القطاعات العسكرية من دعم قيادتنا الرشيدة واهتمامها بتطويرها.

وفي نهاية الاستقبال، قدم الأمير منصور بن محمد آل سعود، درعًا تذكاريًا للواء الرويس، نظير جهده. كما قدم الشكر له على ما بذله خلال الفترة الماضية.

محافظ حفر الباطن يستقبل مديري الدوائر الحكومية وشيوخ القبائل

محافظ حفر الباطن يستقبل مديري الدوائر الحكومية وشيوخ القبائل

محافظ حفر الباطن يستقبل مديري الدوائر الحكومية وشيوخ القبائل

محافظ حفر الباطن يستقبل مديري الدوائر الحكومية وشيوخ القبائل

محافظ  حفر الباطن الأمير منصور بن محمد آل سعود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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