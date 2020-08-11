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"النقل" عن طريق تيماء حائل والمسار الواحد: إصلاحه وازدواجيته ضمن الميزانية

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"النقل" عن طريق تيماء حائل والمسار الواحد: إصلاحه وازدواجيته ضمن الميزانية "النقل" عن طريق تيماء حائل والمسار الواحد: إصلاحه وازدواجيته ضمن الميزانية
قالت لـ"سبق": من الرئيسية والتي تولي له الوزارة اهتماماً كبيراً مع كافة الطرق

أكدت وزارة النقل بخصوص طريق "تيماء حائل" والمسار الواحد وما يشكله من خطر يهدد مرتاديه أنه مدرج ضمن ميزانية الوزارة لإصلاحه وازدواجيته، جاء ذلك في ردها على خبر نشرته "سبق" أمس الاثنين ، تحت عنوان طريق "تيماء حائل".. مسار واحد وخطره يهدد مرتاديه .

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة في تصريح لـ"سبق"، أن الجزء الواقع من هذا الطريق بمنطقة تبوك مدرج دراسة وتصميم إصلاحه وازدواجيته ضمن مشروع ميزانية وزارة النقل للمنطقة السنوات السابقة، كما أن صيانته ضمن مشاريع صيانة الطرق القائمة حالياً.
وأكدت أن الطريق يعتبر أحد الطرق الرئيسية والتي تولي له الوزارة اهتماماً كبيراً مع كافة الطرق التابعة لها في المنطقة.

وكانت "سبق" قد نشرت خبراً أمس، عن المشاكل التي يواجهها عابرو طريق "تيماء حائل" من إبل سائبة وازدحام حركة السير، ونقلت مطالبات مرتادي الطريق بسرعة تحويله لمسارين مثل معظم الطرق التي تربط مدن المملكة .وزارة النقل طريق تيماء حائل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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