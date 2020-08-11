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انفجار بيروت.. "جهاز أمن الدولة اللبناني" يكشف "سر" العنبر 12

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انفجار بيروت.. "جهاز أمن الدولة اللبناني" يكشف "سر" العنبر 12 انفجار بيروت.. "جهاز أمن الدولة اللبناني" يكشف "سر" العنبر 12
قال: القانون سينصف من يعمل بصمت وسيعاقب من ضلل التحقيق

انفجار بيروت..

أفادت المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان، في بيان، الثلاثاء، أنها اكتشفت ثغرات أمنية في مرفأ بيروت، تسببت في الانفجار الكبير الأسبوع الماضي.

وقال جهاز أمن الدولة اللبناني في البيان، وفق ما أوردته "سكاي نيوز عربية"، إنه حذر السلطات المختصة بتقرير مفصل من خطورة المواد المتفجرة في مرفأ بيروت.

وأضاف: تمركز مكتب أمن الدولة في نقطة المرفأ حصل في الشهر الرابع من عام 2019، وكانت مهمّته الرئيسيّة مكافحة الفساد، وأثناء عمله في هذا المجال، تبيّن له وجود ثغرات أمنيّة في العنبر رقم 12، عندها قام بالاستقصاءات والتحرّيات اللازمة.

وأردف الجهاز: أصدرَت القيادة أمرا بإجراء تحقيق عدلي، فتمّ ذلك بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائيّة وضمن أصول العمل في مجال الضابطة العدليّة. وبنتيجة هذه التحقيقات أرسلت كتابا قضائيا إلى رئاسة هيئة ادارة واستثمار مرفأ بيروت للقيام بالإجراءات الضروريّة على كافّة الصعد لتلافي حصول أي حادث بسبب وجود هذه المواد الخطرة، كما أعلمت السلطات بخطورتها بموجب تقرير مفصل.

وتابع أنه بعد حصول الانفجار، بدأت تكثر المقالات والتحليلات حول طبيعته، وآخرها التسريبات التي طالت تصرف المدير العام إزاء هذا الحادث، وطالب بالابتعاد عن التصرفات التي تضلل التحقيقات.

وأكد البيان أن القانون "سينصف من يعمل بصمت وسيعاقب من ضلل التحقيق ومن تقاعس عن القيام بواجباته".

وختم جهاز الأمن البيان بالقول: الوقت الآن هو للصلاة وللعمل الدؤوب بصمت للملمة الجراح والوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.المديرية العامة لأمن الدولة لبنان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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