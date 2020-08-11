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#شاهد.. ابنة "بوتين" تتلقى حقنة بأول #تطعيم في العالم ضد فيروس #كورونا

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#شاهد.. ابنة "بوتين" تتلقى حقنة بأول #تطعيم في العالم ضد فيروس #كورونا #شاهد.. ابنة "بوتين" تتلقى حقنة بأول #تطعيم في العالم ضد فيروس #كورونا
الرئيس الروسي: بعد التطعيم الثاني ارتفعت درجة الحرارة قليلاً ثم عادت لطبيعتها

#شاهد.. ابنة

أثناء الإعلان عن تسجيل لأول لقاح ضد الفيروس التاجي في العالم، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن إحدى بناته تلقت تطعيماً ضد الفيروس وشاركت عملياً في تجربة اللقاح.

وقال بوتين خلال الاجتماع الحكومي الذي جرى به الإعلان عن تسجيل أول لقاح روسي ضد هذه العدوى: "إحدى بناتي تلقت بنفسها مثل هذا التطعيم، وبذلك تكون شاركت في التجربة. بعد التطعيم الأول، كانت درجة حرارتها 38، وفي اليوم التالي 37 مع القليل وانتهى الأمر".

ووفق وكالة نوفوستي تابع الرئيس الروسي مشيراً إلى أنه "بعد الحقنة الثانية، التطعيم الثاني، ارتفعت درجة الحرارة قليلاً ثم عادت بعد ذلك إلى طبيعتها. هي (كريمته) تتمتع بصحة جيدة وبمعنويات مرتفعة".

ولفت بوتين إلى أن "الكثير من الناس ليس لديهم أية أعراض خارجية مطلقاً، وليس لديهم ارتفاع درجة حرارة بعد التطعيم"، مضيفاً في الختام قوله: "بشكل عام، كل شيء يسير كما لو أنه لم يُعمل أي شيء". روسيا الرئيس فلاديمير بوتين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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