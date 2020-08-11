3 جامعات سعودية في قائمة أفضل 10 جامعات عربية و"المؤسس" الأولى

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ضمن تصنيف "كيو إس" لأفضل 1000 جامعة على مستوى العالم لعام 2021م

أصدرت مؤسسة "كيو إس" تصنيفها الجديد لأفضل 1000 جامعة على مستوى العالم لعام 2021؛ حيث حلت أفضل 10 جامعات عربية ما بين المراتب 143 و650 عالميًّا.

واستحوذت 3 جامعات سعودية على مراتب في قائمة أفضل 10 جامعات عربية؛ فيما تحتضن الإمارات جامعتين، وقطر واحدة، وجامعة واحدة لكل من مصر والأردن ولبنان.

وتعتمد المؤسسة في تصنيفها السنوي على ستة مؤشرات مختلفة تشمل: السمعة الأكاديمية، مكانة خريجي الجامعة في سوق العمل، نسبة أعضاء الهيئة التدريسية إلى عدد الطلاب، ونسبة الشهادات العلمية لكل عضو في الهيئة الأكاديمية، ونسبة الطلبة الأجانب، ونسبة أعضاء الهيئة الأكاديمية الأجانب.

وعالميًّا، استحوذت الجامعات الأمريكية على المراتب الأربعة الأولى؛ حيث جاء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في المرتبة الأولى، وجامعة ستانفورد الثانية، وجامعة هارفارد الثالثة، ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا الرابعة.

وتاليًا أفضل 10 جامعات عربية:

جامعة الملك عبدالعزيز

حصلت على المرتبة الأولى عربيًّا و143 عالميًّا، وهي لا تزال تحتفظ بمرتبتها كأفضل جامعة عربية، لكن ترتيبها ارتفع 43 مرتبة عما كانت عليه خلال العام الماضي؛ لتصبح ضمن أفضل 150 جامعة على مستوى العالم.

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

حصلت على المرتبة الثانية عربيًّا و186 عالميًّا، مرتفعة من المرتبة 189 خلال تصنيف العالم الماضي، وتعتبر إحدى الجامعات الحكومية في السعودية، والتي تأسست في 1963.

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا

حلت في المرتبة الثالثة عربيًّا، و211 عالميًّا، وكانت قد تأسست في 2007.

الجامعة الأمريكية في بيروت

حلت في المرتبة الرابعة عربيًّا و220 عالميًّا، وهي جامعة خاصة كانت قد تأسست في 1866 في منطقة راس بيروت.

جامعة قطر

حصلت على المرتبة الخامسة عربيًّا و245 عالميًّا، وكانت قد تأسست في 1973.

جامعة الإمارات العربية المتحدة

حصلت على المرتبة السادسة عربيًّا، و284 عالميًّا، وكانت قد تأسست في 1976.

جامعة الملك سعود

حصلت على المرتبة السابعة عربيًّا، و287 عالميًّا، وكانت قد تأسست في 1957.

الجامعة الأمريكية في الشارقة

حلت في المرتبة الثامنة عربيًّا، و348 عالميًّا، وكانت قد تأسست في 1997.

جامعة السلطان قابوس

حلت في المرتبة التاسعة عربيًّا، و375 عالميًّا، وكانت قد تأسست في عام 1986.

الجامعة الأمريكية بالقاهرة

حلت في المرتبة العاشرة عربيًّا، و411 عالميًّا، وكانت قد تأسست 1919.

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