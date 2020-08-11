"كورونا" يغيّب مديراً مناوباً بمستشفى بالطائف وزملاؤه ينعونه

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توفي وهو يؤدي عمله في علاج المصابين ومآثره وأخلاقه الطيبة باقية

نعى منسوبو مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، المدير المناوب بالمجمع صالح عبدالرحمن الزايدي، الذي وافته المنية، أمس، من جرّاء فيروس كورونا المستجد.

وأنشأ زملاؤه وسماً باسم #صالح_عبدالرحمن_الزايدي، سطروا من خلال تغريداتهم بمآثر وصفات الفقيد وأخلاقه الطيبة التي تميز بها، وشاركوا بدعواتهم له بالمغفرة والرحمة بعد وفاته وهو يؤدي عمله في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن "الزايدي" -رحمه الله- كان مديراً مناوباً في مجمع الملك فيصل الطبي.

مجمع الملك فيصل الطبي الطائف