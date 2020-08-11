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هيئة تنظيم الكهرباء تطلق حملة "تعويضك مضمون"

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هيئة تنظيم الكهرباء تطلق حملة "تعويضك مضمون" هيئة تنظيم الكهرباء تطلق حملة "تعويضك مضمون"
تهدف إلى توعية المستهلكين بحقوقهم لدى مقدم الخدمة

هيئة تنظيم الكهرباء تطلق حملة

أطلقت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، حملتها الإعلامية التوعوية تحت شعار "تعويضك مضمون"، وتهدف الهيئة من خلال هذه الحملة إلى تعزيز دورها في رفع وعي مستهلكي الكهرباء بحقوقهم لدى مقدم الخدمة الكهربائية والواجبات التي تقع عليهم تجاهه.

وتعمل الهيئة من خلال هذه الحملة إلى نشر رسائل متنوعة لزيادة وعي المستهلكين وإبراز حقوقهم لدى مقدم الخدمة، ومن هذه الرسائل: توضيح مراحل تقديم الشكوى على الخدمة المقدمة، حيث يحق للمستهلك التقدم بشكوى إلى الهيئة في حالة لم يحل مقدم الخدمة الكهربائية مشكلته أو شكواه خلال عشرة أيام عمل أو لم يقتنع بالحل.

كما تتناول إحدى رسائل الحملة، حق المستهلك في استمرار حصوله على الخدمة الكهربائية دون انقطاع.

وتركز رسالة ثالثة على تعويضات المستهلك، من خلال إبراز المعايير المضمونة والتعويضات المستحقة في حال أخفق مقدم الخدمة في تحقيقها.

وتتناول رسالة أخرى توضيح الحالات التي يُحظر فيها فصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد، كذلك عدم قيام مقدم الخدمة بفصل التيار إلا بعد استيفاء الإجراءات النظامية للفصل الصادرة من الهيئة.

وأوضحت الهيئة الوسائل التي تُمكّن مستهلكي الكهرباء من التواصل معها في حال عدم الرضا عن الخدمة المقدمة لهم، وذلك من خلال الاتصال على الرقم المجاني (8001259000) أو من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أو عبر الموقع الإلكتروني للهيئة (www.ecra.gov.sa).هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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