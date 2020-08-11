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معلومات: شركات مشروبات الطاقة سُمِح لها بالإعلان عن منتجاتها منذ 6 أشهر

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معلومات: شركات مشروبات الطاقة سُمِح لها بالإعلان عن منتجاتها منذ 6 أشهر معلومات: شركات مشروبات الطاقة سُمِح لها بالإعلان عن منتجاتها منذ 6 أشهر
"سبق" تقصّت عن الملف بعد ما أثير عن إعلان للأطفال

معلومات: شركات مشروبات الطاقة سُمِح لها بالإعلان عن منتجاتها منذ 6 أشهر

تقصّت "سبق" معلومات عن ملف مشروبات الطاقة ومدى نظامية الإعلان عنها، بعدما أثير موضوع الأطفال بائعي مشروبات الطاقة، والذين نشر قصتهم أحد مشاهير برنامج "السناب شات" وما دار حول هذه الملف من ادعاءات مختلفة.

"سبق" وبعد بحث وتقصٍّ؛ تَبَيّن لها أن شركات مشروبات الطاقة سُمِح لها بالإعلان والترويج عن منتجاتها، وفق قرار رسمي صدر بتاريخ 3/ 6/ 1441هـ وأعلن عنه في الجريدة الرسمية، والذي نص على إلغاء الفقرة (1) والفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (176) وتاريخ 2/ 5/ 1435هـ.مشروبات الطاقة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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