أخبار عاجلة

شاهد .. السيول تدمِّر 7195 منزلاً بالسودان.. و"آركو" توجِّه نداء عاجلاً -
تراجع جديد.. مصر تسجل 112 إصابة جديدة بـ"كورونا" و17 حالة وفاة -
بعد 20 عاماً.. ملاك فلس لأمانة جازان أين المخطط من مخصص الـ20مليار؟ -
داخل حوش زراعي.. مداهمة مسلخ دواجن في بلجرشي تديره عمالة أجنبية -
سكان مخططات ولي العهد بمكة يودعون الظلام.. شهرين لإنارة طريق "الخليل" -
بدء امتحانات الشامل النظرية في الأردن غدا السبت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وتسجيل أول لقاح ضد كورونا.. "الروبل" يقفز و"غوليكوفا": هؤلاء لهم الأولوية

Print
روسيا وتسجيل أول لقاح ضد كورونا.. "الروبل" يقفز و"غوليكوفا": هؤلاء لهم الأولوية وتسجيل أول لقاح ضد كورونا.. "الروبل" يقفز و"غوليكوفا": هؤلاء لهم الأولوية
مؤشرا البورصة في موسكو صعدا بفعل حالة من التفاؤل بعد إعلان "بوتين" حول اللقاح

روسيا وتسجيل أول لقاح ضد كورونا..

ارتفع سعر صرف الروبل الروسي مقابل الدولار واليورو، اليوم الاثنين، في ظل حالة من التفاؤل، بعد الإعلان عن تسجيل أول لقاح روسي ضد كورونا في العالم، كذلك صعدت مؤشرات بورصة موسكو.

ووفق " اليوم"؛ فبحلول الساعة 12:17 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 68 كوبيك (الروبل = 100 كوبيك) إلى 72.81 روبل.

وتراجع سعر صرف اليورو بواقع 49 كوبيك إلى 85.80 روبل؛ وفقًا لبيانات بورصة موسكو.

وصعد مؤشرا البورصة الروسية بفعل حالة من التفاؤل، بعد ما تم الإعلان في روسيا اليوم عن تسجيل لقاح ضد المستجد، ويعد اللقاح الأول من نوعه في العالم.

وصعد مؤشر الأسهم المقومة بالروبل بنسبة 1.04% إلى 2991.48 نقطة؛ في حين ارتفع مؤشر الأسهم المقومة بالدولار بنسبة 2.11% إلى 1294.69 نقطة.

من جهة أخرى، أعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، أن من المتوقع أن يكون اللقاح ضد فيروس كورونا متوفرًا في سبتمبر؛ موضحة أن العاملين في القطاع الطبي سيكونون أول المستفيدين منه.روسيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الشهري": دخلنا مرحلة "تسطيح المنحنى" لفيروس كورونا.. والجائحة في نهايتها

"الشهري": دخلنا مرحلة "تسطيح المنحنى" لفيروس كورونا.. والجائحة في نهايتها

"الشهري": دخلنا مرحلة "تسطيح المنحنى" لفيروس كورونا.. والجائحة في نهايتها

"الشهري": دخلنا مرحلة "تسطيح المنحنى" لفيروس كورونا.. والجائحة في نهايتها

تونس.. 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

تونس.. 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

تونس.. 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

تونس.. 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

شبكة عيون الإخبارية