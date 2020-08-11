شاهد.. رئيس جامعة الطائف يقف على جاهزية الكلية الجامعية بتربة ويتفقد مشروعاتها

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استعدادًا لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة

تَفَقّد رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري، اليوم الثلاثاء، الكلية الجامعية بمحافظة تربة، ووقف على جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وتجوّل رئيس جامعة الطائف على الإدارات والأقسام كافة بالكلية الجامعية بتربة، كما الْتقى بالمراجعين من أبناء المحافظة، وعقد اجتماعًا مع أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الكلية، واستمع لمقترحاتهم لتطوير البيئة الجامعية بالمحافظة.

وتأتي جولة الدكتور "عسيري"؛ انطلاقًا من حرص ومتابعة رئيس جامعة الطائف وسعيه للوقوف على جاهزية الكليات الجامعية التابعة لجامعة الطائف؛ بهدف التأكد من تهيئتها للطلاب والطالبات، وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة في ظل الظروف والإجراءات الوقائية الراهنة.

واستهدفت الجولة الاطلاع على سير العمل في المشاريع الجاري تنفيذها حاليًا بمرافق الكلية الجامعية، واستقبال الطلاب وأولياء الأمور بما يتعلق باختصاصات الجامعة.

رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري