أخبار عاجلة

شاهد .. السيول تدمِّر 7195 منزلاً بالسودان.. و"آركو" توجِّه نداء عاجلاً -
تراجع جديد.. مصر تسجل 112 إصابة جديدة بـ"كورونا" و17 حالة وفاة -
بعد 20 عاماً.. ملاك فلس لأمانة جازان أين المخطط من مخصص الـ20مليار؟ -
داخل حوش زراعي.. مداهمة مسلخ دواجن في بلجرشي تديره عمالة أجنبية -
سكان مخططات ولي العهد بمكة يودعون الظلام.. شهرين لإنارة طريق "الخليل" -
بدء امتحانات الشامل النظرية في الأردن غدا السبت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. لحظة ضبط المشتبه فيه بحادث إطلاق نار يزامن مؤتمراً لــ""

Print
بالفيديو.. لحظة ضبط المشتبه فيه بحادث إطلاق نار يزامن مؤتمراً لــ"ترامب" .. لحظة ضبط المشتبه فيه بحادث إطلاق نار يزامن مؤتمراً لــ""
اقترب من ضابط متمركز وكان يبدو مسلحاً ويركض باتجاهه فأطلق النار عليه فوراً

بالفيديو.. لحظة ضبط المشتبه فيه بحادث إطلاق نار يزامن مؤتمراً لــ

كشفت مقاطع تداولها مغرّدون أمريكيون لحظة قبض رجال الأمن على المشتبه فيه بحادثة البيت الأبيض الذي بسببها غادر الرئيس الأمريكي قاعة المؤتمر الصحفي مسرعاً مع ضباط الخدمة السرية.

وأظهرت لقطات مصوّرة خلال مؤتمر للرئيس الأمريكي دونالد ، عن ، مساء أمس الإثنين، بالبيت الأبيض، طلَب الخدمة السرية له بالمغادرة بشكل مفاجئ قبل أن يسمح له بالعودة مجدداً لإكمال المؤتمر عقب سيطرة رجال الأمن على الموقف.

وذكرت تقارير أمريكية أن أحد ضابط في الخدمة السرية أطلق النار على رجل يبلغ من العمر (51 عاماً) بالقرب من البيت الأبيض وتم نقل المشتبه فيه إلى المستشفى في حالة حرجة، في حين لم تقدم السلطات الأمنية مزيداً من التفاصيل.

قال توماس سوليفان، رئيس القسم النظامي في الخدمة السرية، إن المشتبه فيه اقترب من ضابط متمركز بالقرب من شارع 17 وشارع بنسلفانيا عند البيت الأبيض نحو الساعة 5:50 مساء الإثنين، وقال إنه كان يبدو مسلحاً ويركض باتجاه الضابط السري؛ ما اضطر الأخير إلى إطلاق النار عليه فوراً. حادثة البيت الأبيض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"البيئة" تتفاعل مع فيديو مواطن يظهر تشوهاً بصرياً بمتنزه في عسير

"البيئة" تتفاعل مع فيديو مواطن يظهر تشوهاً بصرياً بمتنزه في عسير

"الشهري": دخلنا مرحلة "تسطيح المنحنى" لفيروس كورونا.. والجائحة في نهايتها

"الشهري": دخلنا مرحلة "تسطيح المنحنى" لفيروس كورونا.. والجائحة في نهايتها

"الشهري": دخلنا مرحلة "تسطيح المنحنى" لفيروس كورونا.. والجائحة في نهايتها

"الشهري": دخلنا مرحلة "تسطيح المنحنى" لفيروس كورونا.. والجائحة في نهايتها

مصادر "سبق" تؤكد وقوف الموارد البشرية ميدانياً للتحقيق في فيديو "عاملات الشاورما"

مصادر "سبق" تؤكد وقوف الموارد البشرية ميدانياً للتحقيق في فيديو "عاملات الشاورما"

شبكة عيون الإخبارية