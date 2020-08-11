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"أمانة المدينة" تطرح فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل مجمع مطاعم

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عبر بوابة "فرص".. لتنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة ودعم رواد الأعمال

أعلنت أمانة المدينة المنوّرة عن فرصة استثمارية في مجال تقديم الأغذية والوجبات السريعة بإنشاء وإدارة وتشغيل مجمع مطاعم في موقع مميز بطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز "الدائري الثاني" عبر بوابة الاستثمار البلدي (فرص).

وتأتي هذه الفرصة الاستثمارية ضمن حزمة من الفرص الاستثمارية التي طرحتها الأمانة بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من رواد الأعمال للمشاركة بالمشاريع الاستثمارية، إضافة إلى توفير خيارات متعددة لأهالي وزوار المدينة المنوّرة.

وأوضحت أمانة المدينة المنوّرة أن الفرصة الاستثمارية تتمثل في إنشاء وادارة وتشغيل مجمع مطاعم بطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز "الدائري الثاني" بمساحة تبلغ 1476 متراً مربعاً، بنسبة بناء تصل إلى 100% ومدة عقد طويلة المدى تبلغ 25 سنة، حيث سيكون آخر موعد لتقديم العطاءات بتاريخ 6 المحرم 1442هـ.

ودعت المستثمرين إلى الاطلاع على مزيد من الفرص الاستثمارية التي تطرحها أمانة المنطقة من خلال بوابة الاستثمار البلدي (فرص) ومشاهدة تفاصيل الفرصة وموقعها على خرائط جوجل ماب والاطلاع على مسودة كراسات الشروط والمواصفات وإمكانية شرائها إلكترونياً.

أمانة المدينة المنوّرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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