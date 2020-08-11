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العارضة.. العثور على مركبة جرفتها السيول يرجّح أنها لـ "الشبان الـ 4 المختفين"

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فيما يتواجد أهاليهم بالموقع رفقة الجهات الرسمية في محاولة لاستخراجها

العارضة.. العثور على مركبة جرفتها السيول يرجّح أنها لـ

علمت "سبق"، أن الجهات الرسمية بمحافظة العارضة- شرقي جازان، بالتعاون مع مواطنين، يقومون حالياً بمحاولة استخراج مركبة عثر عليها في أحد الأودية بالقطاع الجبلي بعد أن جرفتها السيول وغطتها الصخور.

ويرجّح أن تعود المركبة للشبان الأربعة الذين اختفوا الخميس الماضي بعد خروجهم للتنزه بأحد المواقع بجبال العبادل؛ تزامناً مع الأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة.

وبيّنت مصادر "سبق"، أن عدداً من أهالي الشبان الأربعة يتواجدون بالموقع رفقة الجهات الرسمية.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أوسع.

محافظة العارضة جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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