"أبل" تُصدر نظامًا جديدًا لتشغيل ساعاتها الذكية بتقنيات مذهلة

★ ★ ★ ★ ★

سيقدم تجربة جديدة كليًّا في استخدام الساعات الذكية

أطلقت شركة "أبل" الأمريكية نظامًا جديدًا لتشغيل ساعاتها الذكية، والذي سيأتي بتقنيات جديدة استثنائية مذهلة.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن أبل أصدرت نظام تشغيل "ووتش أو إس 7 بيتا" الذي يقدم تقنيات تتبع النوم واتجاهات ركوب الدراجات وعددًا من التمارين الجديدة.

وسيتوافق نظام تشغيل أبل الجديد للعمل مع ساعات "أبل ووتش سيريس 3"، والذي سيقدم تجربة جديدة كليًّا في استخدام الساعات الذكية.

وينفذ النظام الجديد مهام جديدة؛ حيث يحسن اتجاهات سير الدراجات والتنقل، كما يوفر تقنيات جديدة لتخصيصات واجهة الشاشة وتشغيل المساعد الشخصي "سيريط ومؤقت جديد لغسل اليدين وأوضاع جديدة كليًّا للتمرين الرياضي".

ويظهر بصورة قوية في "ووتش أو إس 7" تطبيق "سليب" الذي يتتبع بصورة تلقائية عادات النوم.

ومن المقرر أن يبدأ هذا بصورة نهائية وشاملة لكل مستخدمي ساعات "أبل" الذكية في الخريف المقبل.شركة أبل الأمريكية الساعات الذكية