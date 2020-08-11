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الصحة: زيادة أسرّة العناية المركّزة في مستشفيات الأحساء بنسبة 120%

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الصحة: زيادة أسرّة العناية المركّزة في مستشفيات الأحساء بنسبة 120% الصحة: زيادة أسرّة العناية المركّزة في مستشفيات الأحساء بنسبة 120%
ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات وتجويدها بما يلبي الاحتياجات

الصحة: زيادة أسرّة العناية المركّزة في مستشفيات الأحساء بنسبة 120%

أعلنت الصحة زيادة نسبة أسرَّة العناية المركزة في مستشفيات محافظة الأحساء لجميع القطاعات بنسبة 120%، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المحافظة وتجويدها بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين الصحية.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما أعلنته "الصحة" أخيراً، بإضافة ما يقارب 3500 سرير عناية مركّزة، وذلك خلال 90 يوماً في مختلف مستشفيات القطاعات الصحية في جميع مناطق المملكة؛ بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمراراً لتطبيق أعلى معايير الوقاية، واتخاذ إجراءات وقائية استباقية للتصدّي لفيروس كورونا كوفيد - 19.وزارة الصحة محافظة الأحساء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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