جنبلاط يدعو لحكومة "محايدة" تشرف على انتخابات مبكرة

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جي بي سي نيوز :- دعا زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان، وليد جنبلاط، مساء الاثنين، إلى تشكيل حكومة "حيادية" تشرف على انتخابات مبكرة وفق قانون "لا طائفيا"

وأكد وزراء تحدثوا لمراسلة "سكاي نيوز عربية"، مساء الاثنين، اتخاذ الحكومة اللبنانية قرارا بالاستقالة، فيما يترقب اللبنانيون كلمة رئيس الوزراء حسان دياب لإعلان القرار رسميا.

وقال جنبلاط في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية تعليقا على قرار الحكومة بالاستقالة:"نحن مع الطرق الديمقراطية والاستشارت النيابية وتشكيل حكومة حيادية تشرف على انتخابات جديدة وفق قانون لا طائفي".

ووجه جنبلاط كلامه للمتظاهرين قائلا:" هنا ربما يسمعني بعض المتظاهرين.. نحن ضد القانون الحالي.. لكن لا توجد وجهة نظر بين الشركاء السياسيين واحدة حيال هذه القضية".

وتابع: "القانون الحالي لا ينتج شيئا.. القانون غير الطائفي هو ما سينتج واقع جديد".

واعتبر جنبلاط أن "التغيير يأتي من الداخل. يجب أن نتوحد كمعارضة في الداخل من أجل قانون لا طائفيا وانتخابات مبكرة على أساسه".

وفيما يتعلق بوضع البرلمان بعد استقالة الحكومة، قال جنبلاط إن "الاستقالة لا تعني حل مجلس النواب".

وحذر جنبلاط من الدخول في الفراغ إذا جرى حل المجلس، قائلا:"اذا استقال المجلس النيابي.. سندخل في الفراغ.. وأنا ضد الفراغ وضد الاستقطابات الحادة الطائفية".

ومنذ وقوع الانفجار، اشتعلت المظاهرات في العاصمة اللبنانية، حيث طالب المحتجون بإسقاط الطبقة السياسية الحالة، محملين إياها مسؤولية الانفجار.

سكاي نيوز