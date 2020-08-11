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.. يغادر مسرعًا بعد سماع إطلاق نار خارج البيت الأبيض

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فيديو.. ترامب يغادر مسرعًا بعد سماع إطلاق نار خارج البيت الأبيض .. يغادر مسرعًا بعد سماع إطلاق نار خارج البيت الأبيض
خلال مؤتمر صحفي حول وبطلب من الخدمات السرية

فيديو.. ترامب يغادر مسرعًا بعد سماع إطلاق نار خارج البيت الأبيض

أظهرت لقطات مصورة خلال مؤتمر للرئيس الأمريكي، دونالد ، مساء أمس الاثنين حول فيروس كورونا بالبيت الأبيض، طلَب الخدمة السرية له بالمغادرة بشكل مفاجئ.

وفي الفيديو يظهر الرئيس الأمريكي وهو يغادر قاعة المؤتمر الصحفي مسرعًا مع ضابط الخدمة السرية للبيت الأبيض.

وقالت وسائل إعلام أمريكية وفق "سبوتنيك عربي": إن هناك إطلاق نار قرب البيت الأبيض.

ونقلت "سي إن إن"، أن البيت الأبيض تم إغلاقه فور إطلاق النار؛ فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه كان هناك إطلاق نار خارج البيت الأبيض والأمور تحت السيطرة الآن. مؤتمر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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