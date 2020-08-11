٣ جلسات حوارية تخصصية و٧ متحدثين في لقاء "راحات" الافتراضي الثاني غدًا

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لتسليط الضوء على أبرز التساؤلات الطبية التي يواجهها مصابو التصلب المتعدد

تعقد جمعية "أرفى" للتصلب المتعدد، مساء غد الأربعاء، ثلاث جلسات حوارية تخصصية يقدّمها سبعة متحدثين متخصصين ضمن لقاء "راحات" الافتراضي الثاني، تحت رعاية التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، بمشاركة عدد من الاستشاريين والأطباء التخصصين في التصلب المتعدد؛ لتسليط الضوء على أبرز التساؤلات الطبية التي يواجهها مصابو التصلب المتعدد، وتقديم الإجابات الشافية على كل استفساراتهم في كل المجالات المؤثرة على مرضى التصلب المتعدد.

وأوضحت نائبة رئيسة مجلس إدارة جمعية "أرفى" للتصلب المتعدد بالمنطقة الشرقية الدكتورة فوزية الشمراني، أن لقاء "راحات" هو أحد مخرجات اتفاقيتنا الاستراتيجية مع التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، ونهدف من خلاله إلى نقل الخبرات العملية للمصابين والمهتمين بأسهل طريقة ممكنة للوصول إلى أعلى فائدة مرجوة؛ مبينة أن اللقاء سوف يشهد عقد ثلاث جلسات حوارية تخصصية يشارك فيها سبعة متحدثين متخصصين بالتصلب المتعدد، إضافة إلى مشاركة فاطمة الزهراني ممثلة في جمعية أرفى، والدكتور متعب البقمي ممثلًا للتجمع الصحي الأول.

وتابعت الشمراني: تهدف الجلسة الأولى إلى التعريف بمرض التصلب المتعدد وتأثير الظروف المحيطة بالمصابين به كجائحة كورونا أو التأثيرات المناخية، وسيتم طرح أحدث الدراسات والأبحاث العلاجية المختصة بالمرضى؛ فيما تتضمن الجلسة الثانية، مناقشة أبرز التدخلات العلاجية للأعراض المصاحبة للتصلب المتعدد كأمراض المثانة، وتأثير الصحة النفسية على مرضى التصلب المتعدد.

وأضافت أن اللقاء سوف يُختتم بالجلسة الثالثة التي سوف تناقش دور التغذية العلاجية في السيطرة على أعراض التصلب المتعدد، كذلك دور العلاج الطبيعي في الحفاظ على صحة مرضى التصلب المتعدد؛ مشيرة إلى أن اللقاء سوف يُعقد يوم غد الأربعاء 12 أغسطس 2020م، عبر الاتصال المرئي (منصة زووم)، لمدة ساعة ونصف من الساعة 7:30 حتى 9:00 مساءً، مؤكدة أن جمعية "أرفى" للتصلب المتعدد رائدة في مجال عقد الندوات واللقاءات الافتراضية والتي بدأتها بالتزامن مع ظروف جائحة كورونا وكانت أول جمعية خيرية تقيم لقاءات افتراضية عالية المستوى وتستقطب متحدثين من كافة أنحاء المملكة.جمعية أرفى لقاء راحات الافتراضي