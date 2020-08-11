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رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب يقدم استقالته

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رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب يقدم استقالته رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب يقدم استقالته

جي بي سي نيوز :- قدم رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، مساء اليوم الاثنين، استقالته.

وقال رئيس وزراء لبنان المستقيل في كلمة للشعب اللبناني إن انفجار بيروت كان نتيجة الفساد المتفشي.

وكان رئيس الوزراء المستقيل قد صرح عقب انتهاء اجتماع للحكومة (تضم 20 وزيرا بينهم دياب)، في "السراي الحكومي" بالعاصمة بيروت، أن " ستستقيل".

وأشار دياب إلى أن "القرار بالاستقالة جاء لتحمل المسؤولية".

وكان وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، قد أعلن أن حكومة حسان دياب ستقدم استقالتها، في إطار تحمل المسؤولية عن انفجار مرفأ بيروت.

وفي 4 أغسطس الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 163 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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