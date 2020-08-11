تفجير يستهدف قاعدة أمريكية قرب معبر على الحدود بين العراق والكويت

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مصادر قالت إن ميليشيا كتائب حزب الله العراقي هي من قامت بتنفيذه

وقع انفجار ليل الثلاثاء قرب معبر على الحدود بين العراق والكويت، حسب ما أكدته مصادر أمنية لوكالة "رويترز" وفقًا للعربية نت.

وفي التفاصيل، ذكرت المصادر أن الانفجار على الحدود بين العراق والكويت ونجم عن استهداف ميليشيا مسلحة لقاعدة عسكرية أمريكية، مضيفة أن الميليشيا قامت بتهريب عبوة ناسفة إلى داخل قاعدة للجيش الأمريكي قرب الحدود مع الكويت.

وقال مراسل العربية إن التفجير وقع قرب معبر جريشان بين العراق والكويت، وقد قامت به ميليشيات كتائب حزب الله العراقي.

وينتشر نحو 5000 جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.

وتزايدت وتيرة الهجمات ضد الأمريكيين منذ مقتل كل من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.

وتتهم واشنطن كتائب حزب الله العراقي وفصائل أخرى مقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات.

وإثر الهجمات الصاروخية انسحبت القوات الأمريكية من 7 مواقع وقواعد عسكرية في عموم العراق على مدى الأشهر الماضية، في إطار إعادة التموضع.

وتزامنت الضربات الأخيرة مع استئناف الحوار الأمريكي العراقي الذي عارضته بعض الفصائل الموالية لإيران.

يُذكر أنه منذ أكتوبر 2019، شهد العراق أكثر من 30 هجومًا استهدفت مصالح عسكرية ودبلوماسية أمريكية، عن طريق الهجمات الصاروخية.