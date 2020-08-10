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جي بي سي نيوز :- دعا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الإثنين، إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، معتبر أن استقالة الحكومة "لا تُقدّم ولا تؤخّر".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده جعجع عقب اجتماعه مع نواب من كتلة "اللقاء الديمقراطي" (تابعة للحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة وليد جنبلاط)، في بلدة معراب، شمال العاصمة بيروت، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وقال جعجع: "نريد انتخابات نيابية مبكرة (..) استقالة الحكومة لا تعنينا ولا تقدم ولا تؤخر، لأن من شكل هذه الحكومة سيشكل اللاحقة وبالتالي سنبقى مكاننا".

وأضاف: "هدفنا حل جوهر المشكلة وهي في المجلس النيابي"، دون مزيد من التفاصيل.

وشدّد على أنّ الطبقة السياسية ليست فاسدة بالكامل، إلا أنه قال، إن "أكثرية الطبقة السياسية ما بتسوى (فاسدة)".

وتابع جعجع: "سنسمع أخبارا جيدة في الساعات القليلة المقبلة"، دون أن يقدم أي تفاصيل حول ذلك.

وشهدت الحكومة اللبنانية استقالة 3 من أعضائها، وهم وزراء الإعلام منال عبد الصمد، والبيئة ديميانوس قطار والعدل ماري كلود نجم، على وقع كارثة انفجار مرفأ العاصمة بيروت.

كما أفاد مراسل الأناضول، عصر الإثنين، باستقالة وزير المالية غازي وزني، إلّا أن الأخير بحسب المصدر نفسه، عاد وتريّث بالاستقالة إلى ما بعد جلسة مجلس الوزراء المنعقدة حاليا في السراي الحكومي (مركز رئاسة الحكومة)، ليتقدّم بها ما لم تستقل الحكومة جمعاء.

وفي وقت سابق الإثنين، كشف مصدر حكومي للأناضول، أن "استقالة الحكومة باتت أكيدة".

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

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