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"مكافحة المخدرات" عن شاب تناول المخدر: عائلتك هي حياتك فلا تدمرها

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"مكافحة المخدرات" عن شاب تناول المخدر: عائلتك هي حياتك فلا تدمرها "مكافحة المخدرات" عن شاب تناول المخدر: عائلتك هي حياتك فلا تدمرها

نشرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مقطع عن قصة شاب يُدعى "وليد" تزوج واستقرت حياته، ثم ما لبث أن تغيرت حياته بسبب المخدرات.

وعقبت "مكافحة المخدرات" قائلة: "عائلتك هي حياتك، فلا تدمرها بالمخدرات".

وأشارت اللجنة إلى أن "الحشيش" من أشهر المواد المخدرة استخداماً بين المتعاطين، ويؤدي إلى الإصابة بالأمراض النفسية كالفصام والاكتئاب، وله تأثير مباشر على عقل الإنسان، لاحتوائه على مواد مخدرة، كما يحتوي الكبتاجون على مادة شديدة السُمية تدمر الخلايا العصبية وتفرز عدة مواد تُحدث إعاقة مستديمة في الجسم، وتُدمر الخلايا العصبية بالمخ؛ وتتسبب بالإصابة بالسكتة القلبية، وقد أدرجته منظمة الصحة العالمية كأكثر المواد تأثيراً على العقل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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