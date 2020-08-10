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"دياب" يعلن استقالة اللبنانية

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"دياب" يعلن استقالة الحكومة اللبنانية "دياب" يعلن استقالة اللبنانية
اتهم الطبقة الحاكمة بإيصال البلاد للانهيار

أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب في خطاب إلى الشعب اليوم الاثنين استقالة حكومته، وذلك في أعقاب الانفجار الهائل الذي وقع في ميناء بيروت الثلاثاء الماضي، ودفع جموعًا غفيرة من اللبنانيين إلى المطالبة باستقالة .

وقال "دياب": "تحمَّلنا لأجل لبنان الكثير من الاتهامات، لكننا رفضنا استدراجنا إلى سجالات عقيمة". وأضاف: "بذلنا جهدًا كبيرًا لوضع خارطة طريق لإنقاذ البلد، وكنا حريصين على مستقبل أبناء البلد".

وتابع "دياب" قائلاً: "المفارقة أن الفاسدين بعد أسابيع من تشكيل الحكومة حاولوا تحميلها مسؤولية الهدر والدَّين العام".

واتهم رئيس الوزراء المستقيل الطبقة السياسية الحاكمة بإيصال البلاد للانهيار، وذكر أن منظومة الفساد أكبر من الدولة في لبنان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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