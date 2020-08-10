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السودان يطالب بتأجيل مفاوضات سدّ النهضة لمدة أسبوع

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السودان يطالب بتأجيل مفاوضات سدّ النهضة لمدة أسبوع السودان يطالب بتأجيل مفاوضات سدّ النهضة لمدة أسبوع
يحتاج إلى إجراء مشاورات داخلية

السودان يطالب بتأجيل مفاوضات سدّ النهضة لمدة أسبوع

طلبت وزارة الري السودانية تأجيل المفاوضات في شأن سد النهضة الإثيوبي بين الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا، بعد استئنافها، اليوم الاثنين، لمدة أسبوع لإجراء مشاورات داخلية.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "فرانس 24"، أن طلب تأجيل المفاوضات يرتبط بالتطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الأخيرة.

وأشارت إلى استئناف المفاوضات الخاصة بملء تشغيل سد النهضة بدعوة من الاتحاد الإفريقي وبحضور الخبراء والمراقبين بعد ظهر اليوم.

وتلقى السودان الأسبوع الماضي اقتراحاً إثيوبياً، مفاده ربط اتّفاق تشغيل سدّ النهضة باتفاق شامل بشأن تقاسم مياه النيل الأزرق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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