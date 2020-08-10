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أمير تبوك يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للبرنامج الوطني للتنمية

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بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق

أمير تبوك يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية للبرنامج الوطني للتنمية

رأس أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في قاعة الاجتماعات بالإمارة، اليوم، الاثنين، اجتماع اللجنة التنفيذية للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق.

جاء ذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق خالد بن محمد الغملاس.

ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.

وسأل أمير المنطقة، المولى القدير أن يديم على البلاد أمنها وعزّها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد حفظهما الله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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